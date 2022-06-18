Из-за действий оккупантов ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре уже достигает почти 104 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Задокументированный ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре в результате полномасштабного российского вторжения, уже достигает почти 104 млрд долларов. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает УНН.
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“Из-за действий россиян повреждены или разрушены почти 24 тыс. километров дорог, 305 мостов, 6,3 тыс. километров железнодорожных путей, заблокированы или же оккупированы все морские порты. Прямой задокументированный ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре, уже достигает почти 104 млрд долларов”, — отметил министр.
Детали
Кубраков добавил, что по состоянию на сегодня удалось расчистить почти тысячу километров дорог, обустроить 41 временную переправу.
“Кроме этого, по мере улучшения ситуации безопасности восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны”, — подчеркнул он.
Министр отметил, что в партнерстве с британским бизнесом была создана рабочая группа, которая будет работать над восстановлением критической инфраструктуры Киева и Киевской области.
Дополнение
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью.