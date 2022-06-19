Российские оккупанты повредили более 25 тысяч объектов в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Киевской области в результате российской военной агрессии повреждено более 25 тысяч объектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.
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“Всего на Киевщине повреждено более 25 000 объектов. Для фиксации разрушений работают местные комиссии вместе со специалистами профильных институтов. Все составленные акты обследований и сметы передаются в Департамент регионального развития Киевской ОВА для дальнейшей обработки”, — говорится в сообщении.
Детали
Данные были обнародованы во время селекторного совещания с районными администрациями и территориальными общинами, где рассмотрели: динамику сбора данных по повреждениям объектов жилой и социальной инфраструктуры; состояние обследования и формирования отчетов относительно тех объектов, которые не подлежат восстановлению; коммуникацию с общественностью (объяснения относительно процессов восстановления).
“Отмечаем положительную динамику обследований в большинстве территориальных общин пристоличного региона. Начавшиеся ремонтные работы по восстановлению поврежденных объектов и мы должны наращивать этот показатель. Но хочу подчеркнуть, что главное не показатели и задачи, а результат”, — заявил заместитель председателя Киевской областной военной администрации Николай Бойко.
Напомним
Задокументированный ущерб, причиненный украинской инфраструктуре в результате полномасштабного российского вторжения, уже достигает почти 104 млрд долларов.