Ліхтарик для дитини: у Польщі хочуть зібрати 4,5 млн ліхтариків для української малечі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Польщі розпочалася акція зі збору ліхтариків для дітей з України. Організатори акції хочуть, щоб кожна дитина, а їх зараз в Україні проживає близько чотирьох з половиною мільйонів, отримала на Різдво ліхтарик.
Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
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Галина Андрушків, голова фонду Uniters, каже, що ліхтарики мають допомогти дітям пережити час, проведений у темних сховищах.
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«Ліхтарик, як символ світла у темряві. Символ надії, яку ми даємо цій дитині, що сидить у темному бомбосховищі і чекає на той промінчик надії, на те світло. Ми хочемо, аби всі діти засвітили ці ліхтарики, щоби світ був солідарний з тими дітьми, які страждають у темряві», — говорить голова фонду.
Ліхтарик разом з батарейками можна привезти або відправити до фонду Uniters, або доставити в штаб добровільної пожежної дружини. Партнерами акції є, зокрема, Посольство України в Польщі, Об’єднання українців у Польщі та Скаутське товариство Республіки Польща.
Першу партію ліхтариків — близько 200 тисяч штук — мають передати українським дітям до Різдва, яке в Україні святкують 7 січня.
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