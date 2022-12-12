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У Польщі стартують навчання для українських медиків

У Польщі стартують навчання для українських медиків

Київ • УНН

 • 690960 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні у Польщі стартують навчання для українських медиків з евакуації поранених за допомогою гелікоптерів.

Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра в Twitter, пише УНН.

Цитата

"В рамках ініціативи перших леді Польщі та України група українських медиків прибула до Польщі і 12 грудня розпочинає тренування з повітряної евакуації поранених солдатів та мирних жителів із зони бойових дій", - йдеться у дописі.

Також Сєвєра додав, що дорозі знаходяться нові групи.

Додамо

У деокупованому селі Невське на Луганщині медики почали проводити медогляди.

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