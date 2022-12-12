У Польщі стартують навчання для українських медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні у Польщі стартують навчання для українських медиків з евакуації поранених за допомогою гелікоптерів.
Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра в Twitter, пише УНН.
Цитата
"В рамках ініціативи перших леді Польщі та України група українських медиків прибула до Польщі і 12 грудня розпочинає тренування з повітряної евакуації поранених солдатів та мирних жителів із зони бойових дій", - йдеться у дописі.
Також Сєвєра додав, що дорозі знаходяться нові групи.
Додамо
У деокупованому селі Невське на Луганщині медики почали проводити медогляди.