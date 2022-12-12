В Польше стартуют обучение для украинских медиков

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“В рамках инициативы первых леди Польши и Украины группа украинских медиков прибыла в Польшу и 12 декабря начинает тренировку по воздушной эвакуации раненых солдат и мирных жителей из зоны боевых действий”, — говорится в сообщении.

Также Севера добавил, что на дороге находятся новые группы.

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В деоккупированном селе Невское в Луганской области медики начали проводить медосмотры.