В Польше стартуют обучение для украинских медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня в Польше стартуют обучение для украинских медиков по эвакуации раненых с помощью вертолетов.
Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в Twitter, пишет УНН.
Цитата
“В рамках инициативы первых леди Польши и Украины группа украинских медиков прибыла в Польшу и 12 декабря начинает тренировку по воздушной эвакуации раненых солдат и мирных жителей из зоны боевых действий”, — говорится в сообщении.
Также Севера добавил, что на дороге находятся новые группы.
Добавим
В деоккупированном селе Невское в Луганской области медики начали проводить медосмотры.