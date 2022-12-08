Луганська область: у деокупованому Невському медики почали проводити медогляди
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У деокупованому селі Невське на Луганщині медики почали проводити медогляди. Про це в Telegram повідомила Луганська ОВА, передає УНН.
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Деокуповане Невське залишається під вогнем російських окупантів — люди майже не покидають підвалів.
“Прилітає системно. Так, учора авіабомба окупантів влучила у подвір’я вже зруйнованої школи. Також зафіксоване потрапляння в житловий будинок. Жертв, на щастя, немає. 8 грудня прильоти були на околицях селища”, — йдеться в повідомленні.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні звільнене село вперше відвідали луганські медики. Привезли ліки за потребами місцевих мешканців та проконсультували. Дві бригади “швидких” вирушили до важких хворих, аби оглянути їх удома.
“Бабусі 78 років зі зламаною ногою запропонували евакуацію. Після 30 хвилин вмовлянь жінка погодилася. Медики забрали її разом з сином до Дніпра, де її госпіталізували до лікарні. Чоловіка поселили в шелтері для наших ВПО”, — зазначив він.
Заступники — Володимир Чередніченко та Катерина Безгинська — зібрали чергові потреби від селян.
“Люди мають бути взимку з усім необхідним. Хоча ми і наполягаємо на евакуації, бо обстріли не припиняються”, — додав Гайдай.
Разом з керівництвом області до Невського приїхав також і директор філій АТ “Укрпошта” у Луганській та Донецькій областях Вадим Шестопалов. Від старости села він отримав список місцевих пенсіонерів.
Зазначається, що із налагодженням безпекової ситуації “Укрпошта” завітає до населеного пункту вже з пенсіями.
Додамо
У деокупованому селі Невське на Луганщині тривають стабілізаційні заходи – поліція фіксує воєнні злочини російських військових.