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Луганская область: в деоккупированном Невском медики начали проводить медосмотры

Луганская область: в деоккупированном Невском медики начали проводить медосмотры

Киев • УНН

 • 740817 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В деоккупированном селе Невское в Луганской области медики начали проводить медосмотры. Об этом в Telegram сообщила Луганская ОВА, передает УНН.

Детали

Деоккупированное Невское остается под огнем российских оккупантов — люди почти не покидают подвалы.

“Прилетает системно. Так, вчера авиабомба оккупантов попала в двор уже разрушенной школы. Также зафиксировано попадание в жилой дом. Жертв, на счастье, нет. 8 декабря прилеты были на окрестностях поселка”, — говорится в сообщении.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что сегодня освободившуюся деревню впервые посетили луганские медики. Привезли лекарства по нуждам местных жителей и проконсультировали. Две бригады “скорых” отправились к тяжелым больным, чтобы осмотреть их дома.

“Бабушки 78 лет со сломанной ногой предложили эвакуацию. После 30 минут уговоров женщина согласилась. Медики забрали ее вместе с сыном в Днепр, где ее госпитализировали в больницу. Мужчину поселили в шелтере для наших ВПО”, — отметил он.

Заместители — Владимир Чередниченко и Екатерина Безгинская — собрали очередные потребности от селян.

“Люди должны быть зимой с всем необходимым. Хотя мы и настаиваем на эвакуации, ибо обстрелы не прекращаются”, — добавил Гайдай.

Вместе с руководством области в Невское приехал также и директор филиалов АО “Укрпочта” в Луганской и Донецкой областях Вадим Шестопалов. От старосты села он получил список местных пенсионеров.

Отмечается, что с налаживанием ситуации безопасности “Укрпочта” посетит населенный пункт уже с пенсиями.

Добавим

В деоккупированном селе Невское на Луганщине продолжаются стабилизационные меры – полиция фиксирует военные преступления российских военных.

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