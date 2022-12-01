Обстріли та мародерство: у Невському на Луганщині фіксують злочини окупантів

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"У Невському Сватівського району тривають стабілізаційні заходи. У селищі розпочали роботу слідчі поліції Луганської області, які приймають заяви місцевих мешканців та документують кримінальні правопорушення, зокрема воєнні злочини рф", – ідеться у повідомленні.

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З 25 листопада задокументувано та відкрито кримінальні провадження через 22 факти порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Зокрема, зареєстровано два факти поранення чоловіків внаслідок ворожих обстрілів, руйнування цивільної інфраструктури, пошкодження школи, старостату, кафе-магазину, фельдшерсько-акушерського пункту, господарчих споруд, дороги та іншого комунального майна.

Також пошкоджено та зруйновано 19 приватних будинків, господарчі споруди місцевих жителів, загинули свійські тварини.

Окрім того, під час окупації Невського російські військові крали у жителів автомобілі. Зокрема, окупанти заволоділи трьома легковими автомобілями та двома мотоциклами, додали в ОВА.

Нагадаємо

Російські окупанти оголосили про завершення мобілізації на тимчасово окупованій території Луганської області.