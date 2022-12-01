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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Обстріли та мародерство: у Невському на Луганщині фіксують злочини окупантів

Обстріли та мародерство: у Невському на Луганщині фіксують злочини окупантів

Київ • УНН

 • 636454 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У деокупованому селі Невське на Луганщині тривають стабілізаційні заходи – поліція фіксує воєнні злочини російських військових. Про це в Telegram повідомила Луганська ОВА, передає УНН.

Цитата

"У Невському Сватівського району тривають стабілізаційні заходи. У селищі розпочали роботу слідчі поліції Луганської області, які приймають заяви місцевих мешканців та документують кримінальні правопорушення, зокрема воєнні злочини рф", – ідеться у повідомленні.

Деталі

З 25 листопада задокументувано та відкрито кримінальні провадження через 22 факти порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Зокрема, зареєстровано два факти поранення чоловіків внаслідок ворожих обстрілів, руйнування цивільної інфраструктури, пошкодження школи, старостату, кафе-магазину, фельдшерсько-акушерського пункту, господарчих споруд, дороги та іншого комунального майна.

Також пошкоджено та зруйновано 19 приватних будинків, господарчі споруди місцевих жителів, загинули свійські тварини.

Окрім того, під час окупації Невського російські військові крали у жителів автомобілі. Зокрема, окупанти заволоділи трьома легковими автомобілями та двома мотоциклами, додали в ОВА.

Нагадаємо

Російські окупанти оголосили про завершення мобілізації на тимчасово окупованій території Луганської області.

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