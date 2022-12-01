Обстрелы и мародерство: в Невском Луганской области фиксируют преступления оккупантов

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"В Невском Сватовского района продолжаются стабилизационные мероприятия. В поселке начали работу следователи полиции Луганской области, которые принимают заявления местных жителей и документируют уголовные правонарушения, в том числе военные преступления рф", – говорится в сообщении.

Детали

С 25 ноября задокументированы и открыты уголовные производства по 22 фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

В частности, зарегистрированы два факта ранения мужчин в результате вражеских обстрелов, разрушения гражданской инфраструктуры, повреждения школы, старостата, кафе-магазина, фельдшерско-акушерского пункта, хозяйственных построек, дороги и другого коммунального имущества.

Также повреждены и разрушены 19 частных домов, хозяйственные постройки местных жителей, погибли домашние животные.

Кроме того, во время оккупации Невского российские военные воровали у жителей автомобили. В частности, оккупанты завладели тремя легковыми автомобилями и двумя мотоциклами, добавили в ОВА.

Напомним

Российские оккупанты объявили о завершении мобилизации на временно оккупированной территории Луганской области.