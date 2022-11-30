Окупанти на Луганщині оголосили про завершення мобілізації – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські окупанти оголосили про завершення мобілізації у тимчасово-окупованій Луганській області. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
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Зокрема, у місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати.
Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.
Окрім цього, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
Українські ракетники і артилеристи за добу уразили 2 райони зосередження особового складу і ОВТ противника та важливий об’єкт окупантів.
Доповнення
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