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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28969 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Окупанти на Луганщині оголосили про завершення мобілізації – Генштаб

Окупанти на Луганщині оголосили про завершення мобілізації – Генштаб

Київ • УНН

 • 1169287 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські окупанти оголосили про завершення мобілізації у тимчасово-окупованій Луганській області. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зокрема, у місті Хрустальний тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста, на виїздах із населеного пункту проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати.

Підтверджено ураження підрозділів противника у Запорізькій області протягом 28-29 листопада цього року. Так, в районі населених пунктів Інженерне, Пологи та Токмак втрати противника склали близько 100 осіб пораненими, знищено 5 одиниць військової техніки.

Окрім цього, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

Українські ракетники і артилеристи за добу уразили 2 райони зосередження особового складу і ОВТ противника та важливий об’єкт окупантів.

Доповнення

росія готує достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів російської федераціїу першому кварталі 2023 року.

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