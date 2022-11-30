Оккупанты в Луганской области объявили о завершении мобилизации - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские оккупанты объявили о завершении мобилизации во временно-оккупированной Луганской области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.
Детали
В частности, в городе Хрустальный временно оккупированной территории Луганской области, российские оккупационные власти объявили о завершении мобилизации. Вместе с тем, оккупанты продолжают патрулирование города, на выездах из населенного пункта проводится тщательная проверка всех желающих уехать.
Подтверждено поражение подразделений противника в Запорожской области в течение 28-29 ноября этого года. Так, в районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными, уничтожены 5 единиц военной техники.
Кроме этого, авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.
Украинские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ противника и важный объект оккупантов.
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