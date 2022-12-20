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Фонарик для ребенка: в Польше хотят собрать 4,5 млн. фонариков для украинских малышей

Киев • УНН

 • 553189 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Польше началась акция по сбору фонариков для детей из Украины. Организаторы акции хотят, чтобы каждый ребенок, а их сейчас в Украине проживает около четырех с половиной миллионов, получил на Рождество фонарик.

Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.

Детали

Галина Андрушков, глава фонда Uniters, говорит, что фонарики должны помочь детям пережить время, проведенное в темных хранилищах.

Цитата

«Фонарик, как символ света во тьме. Символ надежды, которую мы даем этому ребенку, сидящему в темном бомбоубежище и ожидающему того лучика надежды, на тот свет. Мы хотим, чтобы все дети зажгли эти фонарики, чтобы мир был солидарен с теми детьми, которые страдают в темноте», — говорит глава фонда.

Фонарик вместе с батарейками можно привезти либо отправить в фонд Uniters, либо доставить в штаб добровольной пожарной дружины. Партнерами акции являются, в частности, Посольство Украины в Польше, Объединение украинцев в Польше и Скаутское общество Республики Польша.

Первую партию фонариков — около 200 тысяч штук — должны передать украинским детям в Рождество, которое в Украине празднуют 7 января.

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