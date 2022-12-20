Покращення ПП: уряд збільшив пільговий кредит від Польщі до 160 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення для збільшення пільгового кредиту від Польщі до 160 млн євро на реалізацію інвестиційних проектів в Україні, зокрема на облаштування спільного кордону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
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“20 грудня, Кабінет Міністрів України прийняв постанову, розроблену Мінфіном, про затвердження Протоколу, яким вносяться зміни до Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 09.09.2015”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зміни до Договору стосуються:
· збільшення суми кредиту зі 100 млн євро до 160 млн євро;
· продовження кінцевої дати укладення контрактів з 31.12.2022 до 31.12.2024;
· скасування положення щодо вимоги отримання не менше 60% витрат польського походження для закупівлі сканерів;
· надання можливості внесення змін до контрактів, укладених у 2017-2018 роках, щодо збільшення їх ціни, у тому числі більше ніж на 50% від початкової вартості контракту.
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Повідомляється, що кошти кредиту в розмірі 160 млн євро для реалізації інвестиційних проектів буде розподілено таким чином:
· Укравтодору — 94,1 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні);
· Держмитслужбі — 58,9 млн євро (облаштування пунктів пропуску “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”, закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску “Ягодин”, “Шегині”, “Краківець”, “Рава-Руська”);
· Адміністрації Держприкордонслужби — 7,0 млн євро (закупівля безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону).
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду пояснював, що уряд затвердить постанову, яка дозволить збільшити допомогу від Польщі на облаштування спільного кордону до 160 млн євро.
“Це кошти, які дозволять покращити забезпечення пунктів пропуску та продовжити розбудову прикордонної інфраструктури” — сказав Шмигаль.
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Додамо
Кабінет міністрів України схвалив проєкт грантової угоди між урядом України та урядом Швейцарської Конфедерації щодо проекту з екстреної підтримки для покращення та відновлення залізничної інфраструктури України.