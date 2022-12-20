Як працює електронна черга на українсько-польському кордоні: роз'яснення МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У МВС розповіли, як працює у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на українсько-польському кордоні безкоштовний сервіс «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів, передає УНН.
Цитата
«На українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» запрацював безкоштовний сервіс «Електронна черга перетину кордону» для вантажних транспортних засобів. Система сервісу дозволяє водіям: попередньо записатися в єЧерзі на сайті, який ви бачите на екрані, приїхати у пункт пропуску у зазначений період та знати орієнтовний час в’їзду в Польщу», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Про те, що електронна черга перетину кордону запрацювала на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ», повідомили в Мінінфраструктури ще 12 грудня.
Доповнення
Наразі, 20-24 грудня, як повідомлялося, на ПП "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею будуть пропускати транспорт у порядку живої черги, адже електронна вийшла з ладу через перебої з електропостачанням.