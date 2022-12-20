На "Ягодині" на кордоні з Польщею жива черга через перебої зі світлом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. На ПП "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею пропускають транспорт у порядку живої черги, адже електронна вийшла з ладу через перебої з електропостачанням, повідомили в Укртрансбезпеці, пише УНН.
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"Упродовж 4 днів, із 20 грудня до 24 грудня, перетин кордону в пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ» буде здійснюватися в порядку живої черги (після закінчення черги з зареєстрованих 16.12.2022)", - повідомили у відомстві.
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Як наголошується, 20-23 грудня водії та перевізники самі визначатимуть, коли їм зручно прибути до терміналу та стати в живу чергу.
"Тимчасовий перехід до такого режиму необхідний для підготовки перезапуску сайту електронної черги та проїзду автомобілів, які раніше встали в чергу але не встигли виїхати. Команда проєкту завершує роботи з відновлення основного та резервних серверів сайту echerha.gov.ua, який вийшов з ладу 16 грудня після тривалих перебоїв з енергопостачанням", - зазначили в Укртрансбезпеці.
Зазначається, що 23 грудня о 09:00 запис в єЧергу на сайті echerha.gov.ua "буде відновлено".
"Найближча дата, на яку 23 грудня відкриється запис у загальній черзі, - 25 грудня, 12:00; у черзі на ветеринарний контроль - 27 грудня, 12:00. З 12:00 25 грудня проїзд у загальній черзі через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ» буде виключно за записом на сайті echerha.gov.ua", - наголосили у відомстві.
Перетин кордону прагнуть впорядкувати до свят, "щоб всі перевізники могли завершити свої справи і водії встигли повернутись додому на свята".
Доповнення
Ситуація в енергосистемі України після чергової атаки ворога - важка. Аварійні відключення застосовуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та у Києві, відновлення енергопостачання населенню може зайняти тривалий час.