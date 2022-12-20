На "Ягодине" на границе с Польшей живая очередь из-за перебоев со светом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. На ПП "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей пропускают транспорт в порядке живой очереди, ведь электронная вышла из строя из-за перебоев с электроснабжением, сообщили в Укртрансбезопасности, пишет УНН.
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"В течение 4 дней, с 20 декабря по 24 декабря, пересечение границы в пункте пропуска «Ягодин - Дорогуск» будет осуществляться в порядке живой очереди (по окончании очереди из зарегистрированных на 16.12.2022)", - сообщили в ведомстве.
Детали
Как отмечается, 20-23 декабря водители и перевозчики сами будут определять, когда им удобно прибыть в терминал и стать в живую очередь.
"Временный переход к такому режиму необходим для подготовки перезапуска сайта электронной очереди и проезда автомобилей, ранее вставших в очередь, но не успевших уехать. Команда проекта завершает работы по восстановлению основного и резервных серверов сайта echerha.gov.ua, вышедших из строя 16 декабря после длительных перебоев с энергоснабжением", - отметили в Укртрансбезопасности.
Отмечается, что 23 декабря в 09:00 запись в электронную очередь на сайте echerha.gov.ua "будет восстановлена".
"Ближайшая дата, на которую 23 декабря откроется запись в общей очереди, – 25 декабря, 12:00; в очереди на ветеринарный контроль – 27 декабря, 12:00. С 12:00 25 декабря проезд в общей очереди через пункт пропуска «Ягодин – Дорогуск» будет исключительно по записи на сайте echerha.gov.ua", - отметили в ведомстве.
Пересечение границы стремятся привести в порядок до праздников, "чтобы все перевозчики могли завершить свои дела и водители успели вернуться домой на праздники".
Дополнение
Ситуация в энергосистеме Украины после очередной атаки врага – тяжелая. Аварийные отключения применяются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве, возобновление энергоснабжения населению может занять длительное время.