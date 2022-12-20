Как работает электронная очередь на украинско-польской границе: разъяснение МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В МВД рассказали, как работает в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» на украинско-польской границе бесплатный сервис «Электронная очередь пересечения границы» для грузовых транспортных средств, передает УНН.
Цитата
«На украинско-польской границе в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» заработал бесплатный сервис «Электронная очередь пересечения границы» для грузовых транспортных средств. Система сервиса позволяет водителям: предварительно записаться в очереди на сайте, который вы видите на экране, приехать в пункт пропуска в указанный период и знать ориентировочное время въезда в Польшу», - говорится в сообщении.
Детали
О том, что электронная очередь пересечения границы заработала на пункте пропуска «Ягодин – Дорогуск», сообщили в Мининфраструктуре еще 12 декабря.
Дополнение
Сейчас же, 20-24 декабря, как сообщалось, на ПП "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей будут пропускать транспорт в порядке живой очереди, ведь электронная вышла из строя из-за перебоев с электроснабжением.