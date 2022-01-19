Поклонская не едет российским "послом" в Кабо-Верде

КИЕВ. 19 января. УНН. Бывший так называемый "прокурор" незаконно аннексированного Крыма Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, отказалась от должности "в связи с личными обстоятельствами". Об этом в среду сообщил ряд российских СМИ. В МИД РФ информацию об этом подтверждают, пишет УНН.