Путін відправив Поклонську в Кабо-Верде
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін призначив екс-"прокурора" анексованого Росією Криму Наталію Поклонську "послом" у Кабо-Верде. Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, пише УНН.
Цитата:
"Призначити Поклонську Наталію Володимирівну Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Республіці Кабо-Верде", - сказано в тексті указу.
Деталі
Кабо-Верде - це невелика держава, розташована на вулканічному архіпелазі в декількох сотнях кілометрів від північно-західного узбережжя Африки.
Додамо
У травні поточного року Поклонська зняла свою кандидатуру з праймеріз пропутінської партії "Єдина Росія" перед виборами у Держдуму. Поклонська пояснила своє рішення новою роботою. Вона заявила, що знову зможе надіти кітель.
Нагадаємо, Наталі Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлеві "прокуратуру Криму", а пізніше стала депутатом Держдуми, прокуратура АРК оголосила дві підозри за кількома статтями. Разом з тим, Поклонська фігурує в низці розслідувань, за якими підозри їй не оголошувалися.