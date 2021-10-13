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Путін відправив Поклонську в Кабо-Верде

Путін відправив Поклонську в Кабо-Верде

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент Росії Володимир Путін призначив екс-"прокурора" анексованого Росією Криму Наталію Поклонську "послом" у Кабо-Верде. Відповідний указ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, пише УНН.

Цитата:

"Призначити Поклонську Наталію Володимирівну Надзвичайним і Повноважним Послом Російської Федерації в Республіці Кабо-Верде", - сказано в тексті указу.

Деталі

Кабо-Верде - це невелика держава, розташована на вулканічному архіпелазі в декількох сотнях кілометрів від північно-західного узбережжя Африки.

Додамо

У травні поточного року Поклонська зняла свою кандидатуру з праймеріз пропутінської партії "Єдина Росія" перед виборами у Держдуму. Поклонська пояснила своє рішення новою роботою. Вона заявила, що знову зможе надіти кітель.

Нагадаємо, Наталі Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлеві "прокуратуру Криму", а пізніше стала депутатом Держдуми, прокуратура АРК оголосила дві підозри за кількома статтями. Разом з тим, Поклонська фігурує в низці розслідувань, за якими підозри їй не оголошувалися.

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