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Путин отправил Поклонскую в Кабо-Верде

Путин отправил Поклонскую в Кабо-Верде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент России Владимир Путин назначил экс-"прокурора" аннексированного Россией Крыма Наталью Поклонскую "послом" в Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, пишет УНН.

Цитата:

“Назначить Поклонскую Наталью Владимировну Черезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде”, — сказано в тексте указа.

Детали

Кабо-Верде — это небольшое государство, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки.

Добавим

В мае текущего года Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз пропутинской партии "Единая Россия" перед выборами в Госдуму. Поклонская объяснила свое решение новой работой. Она заявила, что снова сможет надеть китель.

Напомним, Наталье Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю “прокуратуру Крыма”, а позже стала депутатом Госдумы, прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям. Вместе с тем, Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявлялись.

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