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Увидимся в Крыму: Поклонская снимает кандидатуру с праймериз "Единой России" и обещает опять одеть китель

Киев • УНН

 • 20905 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Экс-прокурор аннексированного Россией Крыма, ныне депутат Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская снимает свою кандидатуру с предварительного голосования партии “Единая Россия”, на котором должны определиться кандидаты на выборы в федеральный парламент нового созыва. Об этом она заявила в видеообращении, размещенном в ее Telegram-канале, передает УНН.

Увидимся в Крыму: Поклонская снимает кандидатуру с праймериз "Единой России" и обещает опять одеть китель

Цитата

“Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой”, — сказала Поклонская.

Но она не уточнила, куда именно уходит. Поклонская добавила, что сообщит о новой работе позже. Она заявила, что снова сможет надеть китель.

“Только пусть останется интригой, какой именно”, — добавила она.

Дополнение

Экс-прокурор аннексированного Россией Крыма, ныне депутат Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская снялась в фильме “Ополченочка” в роли самой себя.

Напомним, Наталье Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю “прокуратуру Крыма”, а позже стала депутатом Госдумы, прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям. Вместе с тем, Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявлялись.

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