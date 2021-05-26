Организаторы кинофестиваля в Севастополе объяснили, почему не показали фильм "Ополченочка" с участием Поклонской
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Организаторы кинофестиваля "Золотой витязь" в Севастополе объяснили техническим сбоем срыв показа в кинотеатре "Москва" фильма "Ополченочка", снятого в непризнанной "ЛНР". Об этом в Facebook сообщил директор кинопрограмм кинофестиваля "Золотой витязь" Александр Семенюк, передает УНН.
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“Трансляция была прервана из-за того, что сначала показали не ту копию (фильма — ред.), а затем сгорела лампа киноаппарата ... Не надо искать политическую подоплеку”, — сказал Семенюк.
Он назвал “досадным инцидентом” то, что произошло на показе фильма “Ополченочка”.
Контекст
24 мая в Севастополе во время кинофестиваля “Золотой витязь” не состоялся показ фильма “Ополченочка”, снятого в непризнанной “ЛНР”. Об этом сообщил продюсер фильма, боевик “ЛНР” Роман Разум, который присутствовал на показе.
На видео, опубликованном в YouTube, видно, что фильм “Ополченочка” не смогли запустить в севастопольском кинотеатре “Москва”, после чего Разум заявил, что это “диверсия”. Он утверждает, что “вместо фильма „ЛНР“ демонстрировали картину о героях АТО”. При этом Разум не указал название украинского фильма. Показ “Ополченочки” так и не состоялся.
Разум также пожаловался, что организаторы фестиваля не оплатили проезд из Луганска и проживание в Севастополе. Также он выразил недовольство, что фестиваль не взял “Ополченочку” в конкурсную программу.
Детали
Организаторы кинофестиваля сообщили в Facebook, что фильм “Ополченочка” будет показан 25 мая в севастопольском кинотеатре “Моряк”.
Фильм “Ополченочка” сняла кинокомпания “Лугафильм” с участием “министерств и народной милиции ЛНР”. Его премьера состоялась в мае 2019 года.
Експрокурор аннексированного Россией Крыма, ныне депутат Госдумы Российской Федерации Наталья Поклонская снялась в фильме “Ополченочка” в роли самой себя.