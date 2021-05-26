Організатори кінофестивалю в Севастополі пояснили, чому не показали фільм "Ополченочка" за участю Поклонської

Цитата

“Трансляція була перервана через те, що спочатку показали не ту копію (фільму — ред.), а потім згоріла лампа кіноапарата ... Не треба шукати політичне підґрунтя”, — сказав Семенюк.

Він назвав “прикрим інцидентом” те, що сталося на показі фільму “Ополченочка”.

Контекст

24 травня в Севастополі під час кінофестивалю “Золотий витязь” не відбувся показу фільму “Ополченочка”, знятого в невизнаній “ЛНР”. Про це повідомив продюсер фільму, бойовик “ЛНР” Роман Разум, який був присутній на показі.

На відео, опублікованому в YouTube, видно, що фільм “Ополченочка” не змогли запустити в севастопольському кінотеатрі “Москва”, після чого Разум заявив, що це “диверсія”. Він стверджує, що “замість фільму ”ЛНР“ демонстрували картину про героїв АТО”. При цьому Разум не вказав назву українського фільму. Показ “Ополченочкі” так і не відбувся.

Разум також поскаржився, що організатори фестивалю не оплатили проїзд з Луганська і проживання в Севастополі. Також він висловив невдоволення, що фестиваль не взяв “Ополченочку” в конкурсну програму.

Деталі

Організатори кінофестивалю повідомили в Facebook, що фільм “Ополченочка” буде показаний 25 травня в севастопольському кінотеатрі “Моряк”.

Фільм “Ополченочка” зняла кінокомпанія “Лугафільм” за участю “міністерств і народної міліції ЛНР”. Його прем’єра відбулася в травні 2019 року.

Експрокурор анексованого Росією Криму, нині депутат Держдуми Російської Федерації Наталія Поклонська знялася у фільмі “Ополченочка” в ролі самої себе.