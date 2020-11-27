Правозахисники: всю талановиту молодь окупованого Донбасу "інтегрують" в Росію

“Всю талановиту молодь на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей інтегрують до Російської Федерації. Наприклад конкурси краси, концерти та інші заходи вони інтегрують молодь через всі процеси. Для того, щоб вони втілювалися в культурне, економічне, соціальне, спортивне життя РФ”, — сказав Лисянський.

Також він відмітив вплив кінематографу, адже Росія популяризує в ОРДЛО такі фільми, як “Своя республіка”, “Ополченочка”.

“На ці фільми вони зганяють молодь, саме зганяють через рішення окупаційних адміністрацій. І це було навіть під час пандемії коронавірусу. Тобто у них ідеологічна складова набагато сильніше ніж життя та здоров’я простих громадян там”, — додав Лисянський.

Він зазначив, що постійний інформаційний вплив на громадян України на тимчасово окупованих територіях йде також через літературу.

Додамо, звіт підготувала ГО “Східна правозахисна група”.

Нагадаємо, як повідомили в Мінреінтеграції, в Україні зареєстровано понад 1,4 млн внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму.