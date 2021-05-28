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Побачимося в Криму: Поклонська знімає кандидатуру з праймеріз "Єдиної Росії" і обіцяє знову одягнути кітель

Київ • УНН

 • 20905 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Експрокурор анексованого Росією Криму, нині депутат Держдуми Російської Федерації Наталія Поклонська знімає свою кандидатуру з попереднього голосування партії "Єдина Росія", на якому повинні визначитися кандидати на вибори до федерального парламенту нового скликання. Про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному в її Telegram-каналі, передає УНН.

Побачимося в Криму: Поклонська знімає кандидатуру з праймеріз "Єдиної Росії" і обіцяє знову одягнути кітель

Цитата

"Я знімаю свою кандидатуру з праймеріз у зв'язку з новою роботою", - сказала Поклонська.

Але вона не уточнила, куди саме йде. Поклонська додала, що повідомить про нову роботу пізніше. Вона заявила, що знову зможе надіти кітель.

"Тільки нехай залишиться інтригою, який саме", - додала вона.

Доповнення

Експрокурор анексованого Росією Криму, нині депутат Держдуми Російської Федерації Наталія Поклонська знялася у фільмі "Ополченочка" в ролі самої себе.

Нагадаємо, Наталі Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлеві "прокуратуру Криму", а пізніше стала депутатом Держдуми, прокуратура АРК оголосила дві підозри за кількома статтями. Разом з тим, Поклонська фігурує в низці розслідувань, за якими підозри їй не оголошувалися.

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