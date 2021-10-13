Сховатися не вийде навіть в Африці: Україна вже порушила перед Кабо-Верде питання злочинів Поклонської

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У МЗС у зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадали, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави.

Окрім того, вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії.

Цитата:

“Сховатися не вийде навіть в Африці. МЗС України вже порушило перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської”, — повідомив речник дипвідомства.

Контекст

13 жовтня президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську “послом” у Кабо-Верде.

Кабо-Верде — це невелика держава, розташована на вулканічному архіпелазі в декількох сотнях кілометрів від північно-західного узбережжя Африки.

Нагадаємо, Наталії Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлеві “прокуратуру Криму”, а пізніше стала депутатом Держдуми, прокуратура АРК оголосила дві підозри за кількома статтями. Разом з тим, Поклонська фігурує в низці розслідувань, за якими підозри їй не оголошувалися.