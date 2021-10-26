Україна ніколи не залишить Поклонську у спокої – міністр

Цитата

“Про Поклонську ми ніколи не забудемо і не залишимо її в спокої. Як і інших зрадників”, - написав міністр, відповідаючи на питання про те, чи є в України шанси екстрадувати Поклонську з Кабо-Верде.

Деталі

Кулеба додав, що безпосередньо питаннями екстрадиції займаються Генпрокуратура, Мін’юст та МВС.

Контекст

13 жовтня президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську “послом” у Кабо-Верде.

Як зазначали в МЗС, Україна вже порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської.

Нагадаємо, Наталії Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлеві “прокуратуру Криму”, а пізніше стала депутатом Держдуми, прокуратура АРК оголосила дві підозри за кількома статтями. Разом з тим, Поклонська фігурує в низці розслідувань, за якими підозри їй не оголошувалися.