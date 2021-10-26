Украина никогда не оставит Поклонскую в покое – министр

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“О Поклонской мы никогда не забудем и не оставим ее в покое. Как и других предателей”, - написал министр, отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины шансы экстрадировать Поклонскую из Кабо-Верде.

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Кулеба добавил, что непосредственно вопросами экстрадиции занимаются Генпрокуратура, Минюст и МВД.

Контекст

13 октября президент России Владимир Путин назначил Поклонскую "послом" в Кабо-Верде.

Как отмечали в МИД, Украина уже подняла перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской.

Напомним, Наталье Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю "прокуратуру Крыма", а позже стала депутатом Госдумы, прокуратура АРК объявила два подозрения по нескольким статьям. Вместе с тем Поклонская фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения ей не объявлялись.