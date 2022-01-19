Поклонська не їде російським "послом" у Кабо-Верде
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Колишній так званий "прокурор" незаконно анексованого Криму Наталія Поклонська, призначена раніше послом Росії в Кабо-Верде, відмовилася від посади "у зв'язку з особистими обставинами". Про це в середу повідомила низка російських ЗМІ. У МЗС РФ інформацію про це підтверджують, пише УНН.
Цитата:
“Ні, не планую”, — цитує ТАСС слова Поклонської у відповідь на запитання про від’їзд у Кабо-Верде.
“Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини”, — пояснила вона.
Деталі
У МЗС РФ підтвердили цю інформацію.
“У Наталії Поклонської змінилися особисті обставини, і її від’їзд послом у Кабо-Верде не відбудеться через ці причини”, — повідомили у відомстві.
Додамо
Раніше російським ЗМІ Поклонська говорила, що поки що не знає, коли вирушить до Кабо-Верде, і що рішення про те, коли їй потрібно їхати в республіку, “залежить не від неї”.
Також росЗМІ з посиланням на джерела повідомляли раніше, що Кабо-Верде поки що не давало згоди на здобуття Поклонською агремана.
Контекст
13 жовтня президент Росії Володимир Путін призначив Поклонську “послом” у Кабо-Верде.
Як зазначали в МЗС, Україна вже порушила перед урядом Кабо-Верде питання злочинної діяльності громадянки Поклонської.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна ніколи не дасть спокою колишньому “прокурору” анексованого Росією Криму Наталії Поклонській.
Наталі Поклонській, яка після російської анексії Криму очолила підконтрольну Кремлю “прокуратуру Криму”, а пізніше стала депутатом Держдуми, прокуратура АРК оголосила дві підозри за кількома статтями. Водночас, Поклонська фігурує у низці розслідувань.
7 грудня Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання Поклонської, яку підозрюють у державній зраді.