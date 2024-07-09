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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Похитили почти 1,5 млн грн со счетов погибших украинских военных: задержана банда мошенников

Похитили почти 1,5 млн грн со счетов погибших украинских военных: задержана банда мошенников

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 10:33  •  5508 просмотра

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Банда мошенников, в состав которой входили сотрудник судебно-медицинского бюро, ИТ-специалист и рецидивист, похитила почти 1,5 миллиона гривен с банковских счетов погибших украинских военнослужащих, получив доступ к их личным вещам и взломав банковские приложения.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали мошенников, которые похищали средства с банковских счетов погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, злоумышленники снимали все сбережения военных, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу в Днепр. Для совершения преступления фигуранты привлекли работника областного бюро судмедэкспертизы. Он похищал личные вещи павших воинов на территории морга,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что среди награбленных предметов: платежные карты и мобильные телефоны, номера которых были зарегистрированы в интернет-банкинге. Через эти гаджеты злоумышленники входили в банковские приложения и переводили деньги на собственные счета. Таким образом фигуранты также оформляли онлайн-кредиты, а затем обналичивали их в ближайших банкоматах.

Мошенники пытались провести сделки как можно быстрее, пока финучреждения не получили информацию о смерти реальных владельцев банковских счетов. Таким образом злоумышленники присвоили почти 1,5 млн грн, которые принадлежали погибшим защитникам Украины.

Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех пятерых участников "схемы", которые, по данным следствия, действовали в составе преступной группировки. Кроме работника бюро судмедэкспертизы в состав банды входил ИТ-специалист, который "взламывал" банковские приложения павших воинов, а также рецидивист, который уже имеет судимость.

Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты фигурантов, а также карточки, личные вещи и форму погибших военнослужащих.

На основании собранных доказательств злоумышленникам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч .4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах);
  • ч. 4 ст. 185 (кража);
  • ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Пастор завербовал сыновей к "работе" на рф - СБУ9 июля 2024, 07:50 • 19524 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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