Похитили почти 1,5 млн грн со счетов погибших украинских военных: задержана банда мошенников
Киев • УНН
Банда мошенников, в состав которой входили сотрудник судебно-медицинского бюро, ИТ-специалист и рецидивист, похитила почти 1,5 миллиона гривен с банковских счетов погибших украинских военнослужащих, получив доступ к их личным вещам и взломав банковские приложения.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали мошенников, которые похищали средства с банковских счетов погибших военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
По материалам дела, злоумышленники снимали все сбережения военных, тела которых доставляли на судебно-медицинскую экспертизу в Днепр. Для совершения преступления фигуранты привлекли работника областного бюро судмедэкспертизы. Он похищал личные вещи павших воинов на территории морга,
Детали
Отмечается, что среди награбленных предметов: платежные карты и мобильные телефоны, номера которых были зарегистрированы в интернет-банкинге. Через эти гаджеты злоумышленники входили в банковские приложения и переводили деньги на собственные счета. Таким образом фигуранты также оформляли онлайн-кредиты, а затем обналичивали их в ближайших банкоматах.
Мошенники пытались провести сделки как можно быстрее, пока финучреждения не получили информацию о смерти реальных владельцев банковских счетов. Таким образом злоумышленники присвоили почти 1,5 млн грн, которые принадлежали погибшим защитникам Украины.
Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали всех пятерых участников "схемы", которые, по данным следствия, действовали в составе преступной группировки. Кроме работника бюро судмедэкспертизы в состав банды входил ИТ-специалист, который "взламывал" банковские приложения павших воинов, а также рецидивист, который уже имеет судимость.
Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты фигурантов, а также карточки, личные вещи и форму погибших военнослужащих.
На основании собранных доказательств злоумышленникам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч .4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах);
- ч. 4 ст. 185 (кража);
- ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
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