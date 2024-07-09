Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пастору-агенту фсб, который, по данным спецслужбы, завербовал своих сыновей, чтобы шпионить за подразделениями ВСУ, пишет УНН со ссылкой на сообщение СБУ.

Детали

"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила агентурную группу фсб, которая действовала в Донецкой и Тернопольской областях. Резидентом (руководителем) вражеской ячейки был пастор одной из протестантских церквей", - сообщили в СБУ в соцсетях.

Летом 2023 года он выехал из Украины в ЕС как многодетный отец, а оттуда, по данным СБУ, "прибыл в россию, где начал работать на фсб". "Он привлек к работе на рф двух своих взрослых сыновей", - отметили в спецслужбе.

"Один из них - контрактник одной из боевых бригад, которого СБУ задержала в апреле 2024 года. Он пытался передать российской спецслужбе локации огневых позиций и укрепрайонов Сил обороны. Второй сын был задержан на днях на Тернопольщине, где он разведывал боевые позиции ПВО и места базирования тренировочных центров ВСУ", - сообщили в СБУ.

Как отметили в спецслужбе, "установлено, что отец корректировщиков был на прямой связи с Сергеем Карнауховым - российским пропагандистом и кадровым сотрудником фсб под прикрытием".

"Пастору-резиденту российской спецслужбы", как указано, заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УКУ. "Поскольку предатель скрывается на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", - добавили в спецслужбе.

Преступные действия его сыновей, как сообщается, квалифицированы по ч. 2 и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) УКУ.

Оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

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