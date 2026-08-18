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The Washington Post

Погоду определит атмосферный фронт - синоптики дали дождливый прогноз

Киев • УНН

 • 470 просмотра

В Украине 18 августа ожидаются грозовые дожди из-за атмосферного фронта, на западе возможны град и шквалы. Температура днём составит +28...+33 градуса, на западе — +20...+25.

Погоду определит атмосферный фронт - синоптики дали дождливый прогноз

В Украине 18 августа ожидается дождливая погода с грозами под влиянием атмосферного фронта, температура воздуха достигнет 33 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

18 августа, по прогнозам синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, погоду на территории Украины будет определять атмосферный фронт, движущийся в восточном направлении. Таким образом, во вторник в Украине, кроме востока и юго-востока, будут идти умеренные грозовые дожди, в западных областях с локальным усилением до значительных уровней, в отдельных районах также ожидаются град и шквалы до 15–20 м/с. Значения температуры также будут зависеть от атмосферного фронта, поскольку после его прохождения с северо-запада будет распространяться более прохладная воздушная масса.

Таким образом, ночью ожидается +15...+20 градусов, днем в большинстве областей столбики термометров достигнут +28...+33 градусов, однако на западе дневные максимумы будут в пределах комфортных +20...+25 градусов.

Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара13.08.26, 19:15 • 21524 просмотра

Юлия Шрамко

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