Погоду зумовить атмосферний фронт - синоптики дали дощовий прогноз

В Україні 18 серпня очікується дощова погода з грозами під впливом атмосферного фронту, температура повітря сягатиме 33 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

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18 серпня, за прогнозами синоптиків Українського гідрометеорологічного центру, погоду по території України визначатиме атмосферний фронт, що рухається у східному напрямку. Таким чином у вівторок в Україні, крім сходу та південного сходу, випадатимуть помірні грозові дощі, у західних областях з локальним посиленням до значних рівнів, у окремих районах також очікуємо на град та шквали до 15-20 м/с. Значення температури також залежатимуть від атмосферного фронту, адже після його проходження з північного заходу буде поширюватись прохолодніша повітряна маса.

Таким чином уночі очікується +15...+20 градусів, вдень у більшості областей стовпчики термометрів сягатимуть +28...+33 градусів, проте на заході денні максимуми будуть в межах комфортних +20...+25 градусів.

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