Погода в Украине: царит переменная облачность, ожидаются дожди на востоке
Киев • УНН
В Украине 26 октября ожидается переменная облачность с температурой от +8 до +17°C. На востоке прогнозируются небольшие дожди, в западных регионах и на юге - без осадков.
Погода в Украине на 26 октября будет преимущественно переменчивой. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
В западных регионах, таких как Киев (+11..+13°C) и Львов (+15..+17°C), ожидается переменная облачность без осадков.
На востоке страны, в частности в Харькове (+9..+11°C), Донецке (+9..+11°C) и Луганске (+8..+10°C), прогнозируются небольшие дожди. В Бахмуте температура также будет колебаться в пределах +8..+10°C с небольшим дождем.
В Одессе температура составит +12..+14°C, а в Симферополе - +13..+15°C, с переменной облачностью и без осадков. В Мелитополе ожидается температура в пределах +12..+14°C, также без дождей.
Средняя дневная температура по Украине составит около +10..+12°C, а в восточных областях возможны кратковременные осадки.
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