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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Погода в Украине: царит переменная облачность, ожидаются дожди на востоке

Погода в Украине: царит переменная облачность, ожидаются дожди на востоке

Киев  •  УНН

05:18 • 8610 просмотра

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В Украине 26 октября ожидается переменная облачность с температурой от +8 до +17°C. На востоке прогнозируются небольшие дожди, в западных регионах и на юге - без осадков.

Погода в Украине на 26 октября будет преимущественно переменчивой. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В западных регионах, таких как Киев (+11..+13°C) и Львов (+15..+17°C), ожидается переменная облачность без осадков.

На востоке страны, в частности в Харькове (+9..+11°C), Донецке (+9..+11°C) и Луганске (+8..+10°C), прогнозируются небольшие дожди. В Бахмуте температура также будет колебаться в пределах +8..+10°C с небольшим дождем.

В Одессе температура составит +12..+14°C, а в Симферополе - +13..+15°C, с переменной облачностью и без осадков. В Мелитополе ожидается температура в пределах +12..+14°C, также без дождей.

Средняя дневная температура по Украине составит около +10..+12°C, а в восточных областях возможны кратковременные осадки.

Сухая и солнечная погода ожидается на Киевщине на этой неделе22 октября 2024, 02:11 • 17173 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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