Погода в Україні: панує мінлива хмарність, очікуються дощі на сході
Київ • УНН
В Україні 26 жовтня очікується мінлива хмарність з температурою від +8 до +17°C. На сході прогнозуються невеликі дощі, у західних регіонах та на півдні - без опадів.
Погода в Україні на 26 жовтня буде переважно мінливою. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
У західних регіонах, таких як Київ (+11..+13°C) та Львів (+15..+17°C), очікується мінлива хмарність без опадів.
На сході країни, зокрема в Харкові (+9..+11°C), Донецьку (+9..+11°C) та Луганську (+8..+10°C), прогнозуються невеликі дощі. У Бахмуті температура також коливатиметься в межах +8..+10°C з невеликим дощем.
В Одесі температура складе +12..+14°C, а в Сімферополі — +13..+15°C, з мінливою хмарністю та без опадів. У Мелітополі очікується температура в межах +12..+14°C, також без дощів.
Середня денна температура по Україні складе близько +10..+12°C, а у східних областях можливі короткочасні опади.
Суха та сонячна погода очікується на Київщині цього тижня22.10.24, 05:11 • 17934 перегляди