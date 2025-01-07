Погода на 7 января: где в Украине будет теплее всего и стоит ли ждать осадков

7 января в Украине ожидается теплая и умеренно облачная погода. Во многих регионах будет переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

В столице температура днем будет колебаться в пределах 7-9°C, с переменной облачностью, но без дождей или снега. Похожая ситуация и в западных областях. Во Львове температура поднимется до 9-11°C, а в Днепре - до 7-9°C. На юго-западе страны Одесса также будет иметь дневные температуры в пределах 9-11°C, что будет создавать комфортные условия для пребывания на улице.

Харьков и Донецк будут переживать более облачную погоду с прояснениями, при температуре около 5-7°C, без дождей. В Луганске температура будет немного ниже - от 4 до 6°C, также без существенных осадков.

Симферополь, как и на большей части южного Крыма, будет иметь самую теплую погоду в этот день, с температурой в пределах 11-13°C и переменной облачностью.

По всей стране температура днем будет комфортной для прогулок и пребывания на свежем воздухе. Средняя дневная температура по Украине составит около 7-9°C.

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