Погода на 7 січня: де в Україні буде найтепліше та чи варто чекати опадів
Київ • УНН
В Україні очікується тепла погода з температурою від 4 до 13 градусів тепла. Найтепліше буде в Криму, без опадів по всій території країни з мінливою хмарністю.
7 січня в Україні очікується тепла та помірно хмарна погода. У багатьох регіонах буде мінлива хмарність без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
У столиці температура вдень буде коливатися в межах 7-9°C, з мінливою хмарністю, але без дощів чи снігу. Схожа ситуація й у західних областях. У Львові температура підніметься до 9-11°C, а в Дніпрі – до 7-9°C. На південному заході країни Одеса також матиме денні температури в межах 9-11°C, що створюватиме комфортні умови для перебування на вулиці.
Харків і Донецьк переживатимуть більш хмарну погоду з проясненнями, при температурі близько 5-7°C, без дощів. У Луганську температура буде трохи нижчою – від 4 до 6°C, також без істотних опадів.
Сімферополь, як і на більшій частині південного Криму, матиме найтеплішу погоду цього дня, з температурою в межах 11-13°C та мінливою хмарністю.
По всій країні температура вдень буде комфортною для прогулянок і перебування на свіжому повітрі. Середня денна температура по Україні складе близько 7-9°C.
Погода в Україні на 6 січня: де очікувати мокрого снігу та дощів06.01.25, 07:54 • 35763 перегляди