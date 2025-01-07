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Погода на 7 січня: де в Україні буде найтепліше та чи варто чекати опадів

Київ • УНН

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В Україні очікується тепла погода з температурою від 4 до 13 градусів тепла. Найтепліше буде в Криму, без опадів по всій території країни з мінливою хмарністю.

7 січня в Україні очікується тепла та помірно хмарна погода. У багатьох регіонах буде мінлива хмарність без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

У столиці температура вдень буде коливатися в межах 7-9°C, з мінливою хмарністю, але без дощів чи снігу. Схожа ситуація й у західних областях. У Львові температура підніметься до 9-11°C, а в Дніпрі – до 7-9°C. На південному заході країни Одеса також матиме денні температури в межах 9-11°C, що створюватиме комфортні умови для перебування на вулиці. 

Харків і Донецьк переживатимуть більш хмарну погоду з проясненнями, при температурі близько 5-7°C, без дощів. У Луганську температура буде трохи нижчою – від 4 до 6°C, також без істотних опадів. 

Сімферополь, як і на більшій частині південного Криму, матиме найтеплішу погоду цього дня, з температурою в межах 11-13°C та мінливою хмарністю. 

По всій країні температура вдень буде комфортною для прогулянок і перебування на свіжому повітрі. Середня денна температура по Україні складе близько 7-9°C. 

Погода в Україні на 6 січня: де очікувати мокрого снігу та дощів06.01.25, 07:54 • 35763 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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