Погода 2 сентября: где в Украине пройдут кратковременные дожди

В среду, 2 сентября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Прикарпатье и большинстве центральных областей холодный атмосферный фронт обусловит местами кратковременный дождь; на остальной территории погоду без осадков будет определять область высокого давления. Днём метеорологи ожидают умеренное тепло, заметно теплее будет на Закарпатье и в юго-восточной части.

В Прикарпатье, в большинстве центральных ... областей местами кратковременный дождь; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днём 22-27°, на Закарпатье и в юго-восточной части до 31°; в Карпатах 17-22° — говорится в сообщении.

В Киеве и области 2 сентября ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура +27°...+29°.

Напомним

Астролог Ксения Базиленко назвала 30 августа — 3 сентября напряжённым периодом для Украины. Она советует не спешить с решениями и следить за официальными предупреждениями.

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