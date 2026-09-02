Погода 2 вересня: де в Україні пройдуть короткочасні дощі

У середу, 2 вересня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, на Прикарпатті, в більшості центральних областей холодний атмосферний фронт зумовить місцями короткочасний дощ; на решті території погоду без опадів визначатиме поле високого тиску. Вдень метеорологи розраховують на помірне тепло, відчутно тепліше на Закарпатті та в південно-східній частині.

На Прикарпатті, в більшості центральних ... областей місцями короткочасний дощ; на решті території без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 22-27°, на Закарпатті та в південно-східній частині до 31°; в Карпатах 17-22° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 2 вересня очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Температура +27°...+29°.

Нагадаємо

Астролог Ксенія Базиленко назвала 30 серпня - 3 вересня напруженим періодом для України. Вона радить не поспішати з рішеннями та стежити за офіційними попередженнями.

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