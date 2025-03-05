Поездка Макрона с Зеленским и Стармером в Вашингтон рассматривается "в ближайшей перспективе" - Париж
Киев • УНН
Французские власти подтвердили возможность совместной поездки Макрона, Зеленского и Стармера в США "в ближайшей перспективе". По данным Daily Mail, визит может состояться на следующей неделе для представления Трампу совместной позиции по мирному плану.
Поездка президента Франции Эммануэля Макрона с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Китом Стармером в Вашингтон "рассматривается" "в ближайшей перспективе", сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Детали
Поездка в Вашингтон Эммануэля Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Китом Стармером "рассматривается", сообщила в среду после заседания Совета министров Франции пресс-секретарь правительства Софи Примас.
Пресс-секретарь не уточнила дату этой поездки, которая должна состояться "в ближайшей перспективе", в то время как Эммануэль Макрон должен выступить перед французами в среду вечером перед саммитом, посвященным европейской обороне, в Брюсселе в четверг.
Ранее
Daily Mail со ссылкой на источники сообщило, что уже на следующей неделе Зеленский, Макрон и Стармер вместе могут поехать в Соединенные Штаты, чтобы представить президенту США Дональду Трампу совместное мнение по поводу мирного плана.