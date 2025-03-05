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Поездка Макрона с Зеленским и Стармером в Вашингтон рассматривается "в ближайшей перспективе" - Париж

Киев • УНН

 • 16247 просмотра

Французские власти подтвердили возможность совместной поездки Макрона, Зеленского и Стармера в США "в ближайшей перспективе". По данным Daily Mail, визит может состояться на следующей неделе для представления Трампу совместной позиции по мирному плану.

Поездка Макрона с Зеленским и Стармером в Вашингтон рассматривается "в ближайшей перспективе" - Париж

Поездка президента Франции Эммануэля Макрона с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Китом Стармером в Вашингтон "рассматривается" "в ближайшей перспективе", сообщает Le Figaro, пишет УНН.

Детали

Поездка в Вашингтон Эммануэля Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Китом Стармером "рассматривается", сообщила в среду после заседания Совета министров Франции пресс-секретарь правительства Софи Примас.

Пресс-секретарь не уточнила дату этой поездки, которая должна состояться "в ближайшей перспективе", в то время как Эммануэль Макрон должен выступить перед французами в среду вечером перед саммитом, посвященным европейской обороне, в Брюсселе в четверг.

Ранее

Daily Mail со ссылкой на источники сообщило, что уже на следующей неделе Зеленский, Макрон и Стармер вместе могут поехать в Соединенные Штаты, чтобы представить президенту США Дональду Трампу совместное мнение по поводу мирного плана

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