Поїздка Макрона із Зеленським і Стармером до Вашингтона розглядається "у найближчій перспективі" - Париж
Київ • УНН
Французька влада підтвердила можливість спільної поїздки Макрона, Зеленського та Стармера до США "у найближчій перспективі". За даними Daily Mail, візит може відбутися наступного тижня для представлення Трампу спільної позиції щодо мирного плану.
Поїздка президента Франції Еммануеля Макрона з Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером до Вашингтона "розглядається" "у найближчій перспективі", повідомляє Le Figaro, пише УНН.
Деталі
Поїздка до Вашингтона Еммануеля Макрона з українським колегою Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "розглядається", повідомила в середу після засідання Ради міністрів Франції речниця уряду Софі Прімас.
Прессекретарка не уточнила дату цієї поїздки, яка має відбутися "в найближчій перспективі", у той час, як Еммануель Макрон має виступити перед французами в середу ввечері перед самітом, присвяченому європейській обороні, у Брюсселі в четвер.
Раніше
Daily Mail з посиланням на джерела повідомило, що вже наступного тижня Зеленський, Макрон та Стармер разом можуть поїхати до Сполучених Штатів, щоб представити президенту США Дональду Трампу спільну думку щодо мирного плану.