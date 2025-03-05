Поїздка Макрона із Зеленським і Стармером до Вашингтона розглядається "у найближчій перспективі" - Париж

Поїздка президента Франції Еммануеля Макрона з Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером до Вашингтона "розглядається" "у найближчій перспективі", повідомляє Le Figaro, пише УНН.

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Поїздка до Вашингтона Еммануеля Макрона з українським колегою Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "розглядається", повідомила в середу після засідання Ради міністрів Франції речниця уряду Софі Прімас.

Прессекретарка не уточнила дату цієї поїздки, яка має відбутися "в найближчій перспективі", у той час, як Еммануель Макрон має виступити перед французами в середу ввечері перед самітом, присвяченому європейській обороні, у Брюсселі в четвер.

Раніше

Daily Mail з посиланням на джерела повідомило, що вже наступного тижня Зеленський, Макрон та Стармер разом можуть поїхати до Сполучених Штатів, щоб представити президенту США Дональду Трампу спільну думку щодо мирного плану.

