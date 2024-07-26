Служба безопасности задержала диверсанта, который по заданию разведки рф совершил серию поджогов энергетических объектов в Черкасской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Отмечается, что диверсант пытался уничтожить 8 электроподстанций и один релейный шкаф в разных местах Уманского района. Таким образом враг планировал обесточить большую часть общины и заблокировать железнодорожное движение в регионе.

Вражеским агентом оказался 20-летний местный житель, который искал «легких денег» в интернете.

Чтобы выполнить вражеское задание, он сначала установил локации «нужных» энергообъектов и подготовил орудия для совершения преступления. Затем взламывал трансформаторные подстанции, чтобы залить бензином технологическое оборудование и поджечь его.

В случае уничтожения «целей», спецслужба рф обещала своему приспешнику деньги, которые должны были поступать на его банковскую карточку.

Сотрудники СБУ задержали диверсанта «на горячем», когда он пытался уничтожить новый энергообъект.

Сейчас ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 194-1 (умышленное повреждение объектов электроэнергетики).



Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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