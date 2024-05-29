Поджег электроподстанции в Одесской области: задержан европейец, работавший на фсб

Правоохранители задержали вражеского диверсанта, который поджигал стратегические энергообъекты в Одесской области. Им оказался гражданин соседней европейской страны, который проживал в Украине и работал на фсб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным СБУ, в середине апреля этого года диверсант рф вылил 5 канистр с бензином на технологическое оборудование двух местных электроподстанций, чем спровоцировал там пожары. Тогда загорелись силовые трансформаторы, которые обеспечивают электропитание восемь населенных пунктов региона.

"Таким образом враг пытался обесточить сотни жилых домов, больниц, теплогенерирующих предприятий, гидросооружений и объектов газоснабжения", - указали в СБУ.

По данным СБУ, организатором диверсии является уголовник из соседней страны Восточной Европы. В преступном мире он имеет статус "смотрящего" в двух приграничных городах вблизи Украины. Он был завербован фсб и весной этого года получил задание по совершению серии поджогов в Одесской области. Для этого привлек своего сообщника, который имел вид на жительство в Украине.

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После совершения преступления диверсант надеялся скрытно выехать за границу. Впрочем, правоохранители задержали его на местной автотрассе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также планируется сообщить о заочном подозрении организатору диверсии и объявить его в международный розыск, добавили в СБУ.

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