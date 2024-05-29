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Підпалив електропідстанції на Одещині: затримано європейця, який працював на фсб

Підпалив електропідстанції на Одещині: затримано європейця, який працював на фсб

Київ • УНН

 • 20489 перегляди

Громадянин Європи, який працює на фсб росії, був затриманий за підпал електричних підстанцій в Одеській області, намагаючись знеструмити сотні будівель і критично важливі об'єкти інфраструктури.

Правоохоронці затримали ворожого диверсанта, який підпалював стратегічні енергооб’єкти на Одещині. Ним виявився громадянин сусідньої європейської країни, який проживав в Україні та працював на фсб. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ. 

Деталі 

За даними СБУ, у середині квітня цього року диверсант рф вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі. Тоді загорілись силові трансформатори, які забезпечують електроживлення вісім населених пунктів регіону.

"У такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарень, теплогенеруючих підприємств, гідроспоруд та об’єктів газопостачання", - вказали в СБУ. 

За даними СБУ, організатором диверсії є кримінальник із сусідньої країни Східної Європи. У злочинному світі він має статус "смотрящого" у двох прикордонних містах поблизу України. Він був завербований фсб і навесні цього року отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні.

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Після вчинення злочину диверсант сподівався приховано виїхати за кордон. Втім, правоохоронці затримали його на місцевій автотрасі. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також планується повідомити про заочну підозру організатору диверсії та оголосити його у міжнародний розшук, додали в СБУ. 

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Тетяна Краєвська

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