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На Одещині запобігли спробі диверсантів підпалити залізничний об'єкт

Київ • УНН

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Диверсанти намагалися підірвати залізничний об'єкт в Одеській області, але їм завадила чергова по переїзду, яка загасила пожежу в релейній шафі.

В Одеській області чергова по переїзду зірвала плани диверсантів підірвати залізничний обʼєкт, повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, чергова по переїзду помітила займання релейної шафи. Залізничниця миттєво зреагувала та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежу. У цей час по колії проїжджав вантажний поїзд. 

За попередньою інформацією, це був навмисний підпал залізничного обʼєкту сторонніми особами

- йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

За 6 хвилин прибули працівники дистанції сигналізації та зв'язку, які, оглянувши місце події, підтвердили, що роботу пристрою вдалося зберегти. 

Про подію повідомили правоохоронцям.

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Тетяна Краєвська

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