На Одещині запобігли спробі диверсантів підпалити залізничний об'єкт
Київ • УНН
Диверсанти намагалися підірвати залізничний об'єкт в Одеській області, але їм завадила чергова по переїзду, яка загасила пожежу в релейній шафі.
В Одеській області чергова по переїзду зірвала плани диверсантів підірвати залізничний обʼєкт, повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.
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Як повідомляється, чергова по переїзду помітила займання релейної шафи. Залізничниця миттєво зреагувала та за допомогою вогнегасника ліквідувала пожежу. У цей час по колії проїжджав вантажний поїзд.
За попередньою інформацією, це був навмисний підпал залізничного обʼєкту сторонніми особами
За 6 хвилин прибули працівники дистанції сигналізації та зв'язку, які, оглянувши місце події, підтвердили, що роботу пристрою вдалося зберегти.
Про подію повідомили правоохоронцям.
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