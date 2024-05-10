"За допомогою вебкамери хотів скоригувати ракети по залізничних ешелонах ЗСУ": СБУ затримала російського інформатора
Київ • УНН
Служба безпеки України затримала російського інформатора, який готувався встановити веб-камеру біля мосту, щоб фіксувати рух військових потягів і передавати їхні координати ворогу.
Служба безпеки України повідомила, що затримала інформатора, який за допомогою вебкамери хотів скоригувати ракети по залізничних ешелонах ЗСУ, пише УНН.
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"Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував ракетний удар по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини", - вказали у СБУ.
За даними слідства, ворожим коригувальником виявився житель Кропивницького.
"Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати "графіки" переміщення військових ешелонів. У разі виявлення рухомих складів ЗСУ фігурант мав у режимі онлайн передати їхні координати агресору для підготовки прицільного удару по залізничній гілці", - повідомили в СБУ у соцмережах.
Таким чином, як вказали у спецслужбі, "ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів".
Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора "на гарячому", коли він намагався встановити вебкамеру поблизу колії.
Під час обшуку, як зазначається, у зловмисника виявлено мобільний телефон, на який він планував "підв’язати" відеопристрій, щоб відслідковувати рух ешелонів.
Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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