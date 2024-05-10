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"За допомогою вебкамери хотів скоригувати ракети по залізничних ешелонах ЗСУ": СБУ затримала російського інформатора

"За допомогою вебкамери хотів скоригувати ракети по залізничних ешелонах ЗСУ": СБУ затримала російського інформатора

Київ • УНН

 • 22598 перегляди

Служба безпеки України затримала російського інформатора, який готувався встановити веб-камеру біля мосту, щоб фіксувати рух військових потягів і передавати їхні координати ворогу.

Служба безпеки України повідомила, що затримала інформатора, який за допомогою вебкамери хотів скоригувати ракети по залізничних ешелонах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки затримала російського інформатора, який готував ракетний удар по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини", - вказали у СБУ.

За даними слідства, ворожим коригувальником виявився житель Кропивницького.

"Для виконання завдання він намагався встановити вебкамеру поблизу одного з мостів, щоб зафіксувати "графіки" переміщення військових ешелонів. У разі виявлення рухомих складів ЗСУ фігурант мав у режимі онлайн передати їхні координати агресору для підготовки прицільного удару по залізничній гілці", - повідомили в СБУ у соцмережах.

Таким чином, як вказали у спецслужбі, "ворог сподівався порушити постачання української зброї та боєприпасів на передову східного та південного фронтів".

Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали російського інформатора "на гарячому", коли він намагався встановити вебкамеру поблизу колії.

Під час обшуку, як зазначається, у зловмисника виявлено мобільний телефон, на який він планував "підв’язати" відеопристрій, щоб відслідковувати рух ешелонів.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам під час боїв за Київ 08.05.24, 15:58 • 39161 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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