"С помощью веб-камеры хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам ВСУ": СБУ задержала российского информатора

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала информатора, который с помощью веб-камеры хотел скорректировать ракеты по железнодорожным эшелонам ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задержала российского информатора, который готовил ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области", - указали в СБУ.

По данным следствия, вражеским корректировщиком оказался житель Кропивницкого.

"Для выполнения задания он пытался установить веб-камеру вблизи одного из мостов, чтобы зафиксировать "графики" перемещения военных эшелонов. В случае обнаружения подвижных составов ВСУ фигурант должен был в режиме онлайн передать их координаты агрессору для подготовки прицельного удара по железнодорожной ветке", - сообщили в СБУ в соцсетях.

Таким образом, как указали в спецслужбе, "враг надеялся нарушить поставки украинского оружия и боеприпасов на передовую восточного и южного фронтов".

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали российского информатора "на горячем", когда он пытался установить вебкамеру вблизи пути.

Во время обыска, как отмечается, у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, на который он планировал "подвязать" видеоустройство, чтобы отслеживать движение эшелонов.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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