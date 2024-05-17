В Одесской области предотвратили попытку диверсантов поджечь железнодорожный объект

В Одесской области дежурная по переезду сорвала планы диверсантов взорвать железнодорожный объект, сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Детали

Как сообщается, дежурная по переезду заметила возгорание релейного шкафа. Железнодорожница мгновенно среагировала и с помощью огнетушителя ликвидировала пожар. В это время по пути проезжал грузовой поезд.

По предварительной информации, это был умышленный поджог железнодорожного объекта посторонними лицами - говорится в сообщении Укрзализныци.

Через 6 минут прибыли работники дистанции сигнализации и связи, которые, осмотрев место происшествия, подтвердили, что работу устройства удалось сохранить.

О происшествии сообщили правоохранителям.

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