Двойной удар: Трамп терпит поражение в судах и прогнозах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Попытки президента США Дональда Трампа обжаловать результаты выборов пострадали от двойного удара: республиканцы боролись с юридическими неудачами, а окончательные прогнозы дали демократу Джо Байдену 306 голосов выборщиков. Об этом сообщает Washington Post, передает УНН.
По данным СМИ, республиканцы в пятницу потерпели поражение в судах Мичигана, Аризоны и Пенсильвании.
По прогнозам Edison Research, Байден победил в Джорджии, а Трамп победил в Северной Каролине — последних штатах, которые участвовали в предвыборной гонке.
Последние события подчеркивают то, что советники президента США в частном порядке признавали в течение всей недели — отобрать победу Байдена невозможно. Для этого Трамп должен будет каким-то образом отменить победы своего соперника в трех отдельных штатах.
Однако Дональд Трамп до сих пор не признает своего поражения. И продолжает утверждать, что результаты выборов по всей стране были запятнаны массовыми фальсификациями во время голосования, даже после того, как федеральные чиновники и чиновники штатов выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что выборы в этом году “были самыми безопасными в американской истории”.
Как сообщал УНН, в США начала работу группа по передаче власти, а в команде Джо Байдена назвали его приоритеты. Согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Штаб Байдена уже направил запрос о признании его избранным президентом Америки.
Официально победителя выборов объявляют 538 членов коллегии выборщиков, голосование которых запланировано на 14 декабря. Новый президент вступит в должность 20 января 2021 года, после церемонии инаугурации, которая пройдет у Капитолия в Вашингтоне. В ходе всего периода до указанной даты команда Байдена будет определяться с распределением должностей в будущей администрации.