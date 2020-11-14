Подвійний удар: Трамп зазнає поразки у судах та прогнозах

За даними ЗМІ, республіканці в п’ятницю зазнали поразки у судах Мічигана, Арізони і Пенсільванії.

За прогнозами Edison Research, Байден переміг в Джорджії, а Трамп переміг в Північній Кароліні — останніх штатах, які брали участь у передвиборчий гонці.

Останні події підкреслюють те, що радники президента США в приватному порядку визнавали протягом усього тижня — відібрати перемогу Байдена неможливо. Для цього Трамп повинен буде якимось чином скасувати перемоги свого суперника в трьох окремих штатах.

Проте Дональд Трамп досі не визнає своєї поразки. Та продовжує стверджувати, що результати виборів по всій країні були заплямовані масовими фальсифікаціями під час голосування, навіть після того, як федеральні чиновники і чиновники штатів виступили зі спільною заявою, в якій зазначили, що вибори цього року “були найбезпечнішими в американській історії”.

Як повідомляв УНН, у США розпочала роботу група із передачі влади, а у команді Джо Байдена назвали його пріоритети. Згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Штаб Байдена вже направив запит про визнання його обраним президентом Америки.

Офіційно переможця виборів оголошують 538 членів колегії вибірників, голосування яких заплановано на 14 грудня. Новий президент вступить на посаду 20 січня 2021 року, після церемонії інавгурації, яка пройде біля Капітолію у Вашингтоні. В ході всього періоду до зазначеної дати команда Байдена буде визначатися з розподілом посад у майбутній адміністрації.